Фёдор
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Роман Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1859
Сын: Егор Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Дария Фёдорова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно