Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Роман Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Егор Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Дария Фёдорова

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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