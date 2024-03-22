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Роман Фёдоров

Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Фёдор

Мать: ?

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1885

Жена: Феодосия Наумова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1885
уволенный в запас рядовой 74-го резервного пехотного кадрового батальона
Рождение ребёнка
07.02.1888

Дочь: Параскева Романова

Мать ребёнка: Феодосия Наумова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1890

Дочь: Марфа Романова

Мать ребёнка: Феодосия Наумова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1894

Сын: Михаил Романов

Мать ребёнка: Феодосия Наумова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1906

Сын: Стефан Романов

Мать ребёнка: Феодосия Наумова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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