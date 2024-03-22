Роман Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.10.1885
Жена: Феодосия Наумова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1885
уволенный в запас рядовой 74-го резервного пехотного кадрового батальона
Рождение ребёнка
07.02.1888
Дочь: Параскева Романова
Мать ребёнка: Феодосия Наумова
Рождение ребёнка
28.06.1890
Дочь: Марфа Романова
Мать ребёнка: Феодосия Наумова
Рождение ребёнка
15.12.1894
Сын: Михаил Романов
Мать ребёнка: Феодосия Наумова
Рождение ребёнка
27.11.1906
Сын: Стефан Романов
Мать ребёнка: Феодосия Наумова
Смерть
Неизвестно