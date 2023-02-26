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Феодосия Наумова

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Место рождения

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: ?

Мать: ?

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1885

Муж: Роман Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1888

Дочь: Параскева Романова

Отец ребёнка: Роман Фёдоров

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1890

Дочь: Марфа Романова

Отец ребёнка: Роман Фёдоров

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1894

Сын: Михаил Романов

Отец ребёнка: Роман Фёдоров

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1906

Сын: Стефан Романов

Отец ребёнка: Роман Фёдоров

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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