Феодосия Наумова
Место рожденияд.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.10.1885
Муж: Роман Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1888
Дочь: Параскева Романова
Отец ребёнка: Роман Фёдоров
Рождение ребёнка
28.06.1890
Дочь: Марфа Романова
Отец ребёнка: Роман Фёдоров
Рождение ребёнка
15.12.1894
Сын: Михаил Романов
Отец ребёнка: Роман Фёдоров
Рождение ребёнка
27.11.1906
Сын: Стефан Романов
Отец ребёнка: Роман Фёдоров
Смерть
Неизвестно