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Егор Фёдоров

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Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Фёдор

Мать: ?

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1867

Сын: Илья Георгиев

Мать ребёнка: Феврония Ананьева

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1883

Жена: Феврония Ананьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1884

Дочь: Марфа Георгиева

Мать ребёнка: Феврония Ананьева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1890

Дочь: Ольга Егорова

Мать ребёнка: Феврония Ананьева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1893

Сын: Борис Егоров

Мать ребёнка: Феврония Ананьева

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1898

Сын: Иродион Георгиев

Мать ребёнка: Феврония Борисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1906

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Феврония Борисова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Борисова

Смерть
Неизвестно
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