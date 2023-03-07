Егор Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.1867
Сын: Илья Георгиев
Мать ребёнка: Феврония Ананьева
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1883
Жена: Феврония Ананьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1884
Дочь: Марфа Георгиева
Мать ребёнка: Феврония Ананьева
Рождение ребёнка
13.07.1890
Дочь: Ольга Егорова
Мать ребёнка: Феврония Ананьева
Рождение ребёнка
27.07.1893
Сын: Борис Егоров
Мать ребёнка: Феврония Ананьева
Рождение ребёнка
09.11.1898
Сын: Иродион Георгиев
Мать ребёнка: Феврония Борисова
Рождение ребёнка
16.07.1906
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Феврония Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Борисова
Смерть
Неизвестно