Феврония Ананьева
Место рожденияд.Малое Аретово Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.1867
Сын: Илья Георгиев
Отец ребёнка: Егор Фёдоров
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1883
Муж: Егор Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1884
Дочь: Марфа Георгиева
Отец ребёнка: Егор Фёдоров
Рождение ребёнка
13.07.1890
Дочь: Ольга Егорова
Отец ребёнка: Егор Фёдоров
Рождение ребёнка
27.07.1893
Сын: Борис Егоров
Отец ребёнка: Егор Фёдоров
Смерть
Неизвестно