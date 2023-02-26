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Феврония Ананьева

Место рождения

д.Малое Аретово Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Малое Аретово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1867

Сын: Илья Георгиев

Отец ребёнка: Егор Фёдоров

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1883

Муж: Егор Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1884

Дочь: Марфа Георгиева

Отец ребёнка: Егор Фёдоров

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1890

Дочь: Ольга Егорова

Отец ребёнка: Егор Фёдоров

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1893

Сын: Борис Егоров

Отец ребёнка: Егор Фёдоров

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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