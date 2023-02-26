Добышев Николай Петрович
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.11.1910
Дата смерти15.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1910
Отец: Добышев Пётр Филиппов
Мать: Добышева Марфа Семёнова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1945
гв. лейтенант
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добышева Анна Максимовна
Смерть
15.01.1945
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Польша, Варшавская обл., с. Мехалув-Гурно