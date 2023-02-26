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Добышев Николай Петрович

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.11.1910

Дата смерти

15.01.1945

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

Около 1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1910

Отец: Добышев Пётр Филиппов

Мать: Добышева Марфа Семёнова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1945
гв. лейтенант
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добышева Анна Максимовна

Смерть
15.01.1945
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Польша, Варшавская обл., с. Мехалув-Гурно
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