Добышев Иван Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобышев Иван Филиппов

Добышев Иван Филиппов

Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1884

Отец: Добышев Филипп Антонов

Мать: Добышева Евдокия Лукьянова

Бракосочетание
25.07.1904

Жена: Добышева (Алексеенкова) Пелагея Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
26.04.1913

Жена: Добышева Татьяна Филипповна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1914

Сын: Добышев Георгий Иоаннов

Мать ребёнка: Добышева Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
20.05.1915

Сын: Добышев Стефан Иванович

Мать ребёнка: Добышева Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
29.10.1916

Сын: Добышев Яков Иванович

Мать ребёнка: Добышева Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Добышев Федор Иванович

Мать ребёнка: Добышева Татьяна Филипповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.