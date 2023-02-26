Добышев Иван Филиппов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1884
Отец: Добышев Филипп Антонов
Бракосочетание
25.07.1904
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
26.04.1913
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1914
Мать ребёнка: Добышева Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
20.05.1915
Мать ребёнка: Добышева Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
29.10.1916
Мать ребёнка: Добышева Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Добышева Татьяна Филипповна
Смерть
Неизвестно