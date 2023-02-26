Добышев Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добышев Яков Иванович

Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.10.1916

Дата смерти

28.10.1944

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

Около 1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1916

Отец: Добышев Иван Филиппов

Мать: Добышева Татьяна Филипповна

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1944
Сержант
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добышева Татьяна

Военная служба
Неизвестно
24.06.1941 Демидовский РВК, Смоленская обл., Демидовский р-н
Смерть
28.10.1944
Причина смерти: На войне убит
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