Добышев Яков Иванович
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.10.1916
Дата смерти28.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1916
Отец: Добышев Иван Филиппов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1944
Сержант
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добышева Татьяна
Военная служба
Неизвестно
24.06.1941 Демидовский РВК, Смоленская обл., Демидовский р-н
Смерть
28.10.1944
Причина смерти: На войне убит