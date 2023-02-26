Добышева Татьяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.04.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1914
Отец ребёнка: Добышев Иван Филиппов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1915
Отец ребёнка: Добышев Иван Филиппов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1916
Отец ребёнка: Добышев Иван Филиппов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Добышев Иван Филиппов
д.Лёщенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно