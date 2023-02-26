Добышева Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добышева Татьяна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
26.04.1913

Муж: Добышев Иван Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1914

Сын: Добышев Георгий Иоаннов

Отец ребёнка: Добышев Иван Филиппов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1915

Сын: Добышев Стефан Иванович

Отец ребёнка: Добышев Иван Филиппов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1916

Сын: Добышев Яков Иванович

Отец ребёнка: Добышев Иван Филиппов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1918

Сын: Добышев Федор Иванович

Отец ребёнка: Добышев Иван Филиппов

д.Лёщенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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