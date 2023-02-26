Добышев Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добышев Федор Иванович

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Место рождения

д.Лёщенки Демидовского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Добышев Иван Филиппов

Мать: Добышева Татьяна Филипповна

д.Лёщенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная служба
1941
Руднянский РВК, Смоленская обл., Руднянский р-н
Военная награда
24.08.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
18.06.1945
Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно
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