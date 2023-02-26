Добышев Федор Иванович
Место рожденияд.Лёщенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Добышев Иван Филиппов
д.Лёщенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная служба
1941
Руднянский РВК, Смоленская обл., Руднянский р-н
Военная награда
24.08.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
18.06.1945
Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно