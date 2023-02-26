Добышева (Алексеенкова) Пелагея Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добышева (Алексеенкова) Пелагея Андреева

Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.09.1884

Дата смерти

06.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1884

Отец: Алексеенков Андрей Алексеев

Мать: Алексеенкова Матрона Петрова

Бракосочетание
25.07.1904

Муж: Добышев Иван Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
06.02.1913
Причина смерти: от родов

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