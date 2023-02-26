Добышева (Алексеенкова) Пелагея Андреева
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.09.1884
Дата смерти06.02.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1884
Бракосочетание
25.07.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
06.02.1913
Причина смерти: от родов