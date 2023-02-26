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Алексеенкова Матрона Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ефимия Андреева

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1872

Дочь: Зинаида Андреева

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1874

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1877

Сын: Алексеенков Фёдор ст.

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1879

Дочь: Татьяна мл.

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1882

Сын: Алексеенков Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1884

Дочь: Добышева Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1884

Сын: Алексеенков Роман Андреев

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1887

Сын: Алексеенков Сергей Андреев

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Марфа ст

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1891

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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