Алексеенкова Матрона Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Тимофей Андреев
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев
Дочь: Ефимия Андреева
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев
Дочь: Зинаида Андреева
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев
Дочь: Татьяна мл.
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев
Сын: Алексеенков Фёдор Андреев
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев
Дочь: Добышева Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев
Сын: Алексеенков Роман Андреев
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев
Сын: Алексеенков Сергей Андреев
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев
Дочь: Марфа ст
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев