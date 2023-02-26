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Ефимия Андреева

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Алексеенков Андрей Алексеев

Мать: Алексеенкова Матрона Петрова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1888

Муж: Тимофей Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1888

Сын: Косьма Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Никитин

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1892

Сын: Прокопий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Никитин

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1894

Сын: Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Никитин

д.Ночевки-Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1895

Дочь: Василиса (Васса) Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Никитин

д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1895

Дочь: Анастасия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Никитин

д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1897

Дочь: Ксения Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Никитин

д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1900

Дочь: Татьяна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Никитин

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1902

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Никитин

д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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