Ефимия Андреева
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1888
Муж: Тимофей Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1888
Сын: Косьма Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Никитин
Рождение ребёнка
25.02.1892
Сын: Прокопий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Никитин
Рождение ребёнка
27.01.1894
Сын: Иоанн Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Никитин
д.Ночевки-Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1895
Дочь: Василиса (Васса) Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Никитин
д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1895
Дочь: Анастасия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Никитин
д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1897
Дочь: Ксения Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Никитин
д.Лопы-Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1900
Дочь: Татьяна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Никитин
Рождение ребёнка
04.02.1902
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Никитин
д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно