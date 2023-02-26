Тимофей Никитин
Место рожденияд.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
24.01.1888
Жена: Ефимия Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1888
Сын: Косьма Тимофеев
Мать ребёнка: Ефимия Андреева
Военная служба
1892
рядовой
Рождение ребёнка
25.02.1892
Сын: Прокопий Тимофеев
Мать ребёнка: Ефимия Андреева
Рождение ребёнка
27.01.1894
Сын: Иоанн Тимофеев
Мать ребёнка: Ефимия Андреева
Рождение ребёнка
03.01.1895
Дочь: Василиса (Васса) Тимофеева
Мать ребёнка: Ефимия Андреева
Рождение ребёнка
15.12.1895
Дочь: Анастасия Тимофеева
Мать ребёнка: Ефимия Андреева
Рождение ребёнка
22.01.1897
Дочь: Ксения Тимофеева
Мать ребёнка: Ефимия Андреева
Рождение ребёнка
07.01.1900
Дочь: Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Ефимия Андреева
Рождение ребёнка
04.02.1902
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Ефимия Андреева
Смерть
Неизвестно