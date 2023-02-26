Тимофей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Никитин

Тимофей Никитин

Место рождения

д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
24.01.1888

Жена: Ефимия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1888

Сын: Косьма Тимофеев

Мать ребёнка: Ефимия Андреева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1892
рядовой
Рождение ребёнка
25.02.1892

Сын: Прокопий Тимофеев

Мать ребёнка: Ефимия Андреева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1894

Сын: Иоанн Тимофеев

Мать ребёнка: Ефимия Андреева

Рождение ребёнка
03.01.1895

Дочь: Василиса (Васса) Тимофеева

Мать ребёнка: Ефимия Андреева

Рождение ребёнка
15.12.1895

Дочь: Анастасия Тимофеева

Мать ребёнка: Ефимия Андреева

Рождение ребёнка
22.01.1897

Дочь: Ксения Тимофеева

Мать ребёнка: Ефимия Андреева

Рождение ребёнка
07.01.1900

Дочь: Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Ефимия Андреева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1902

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Ефимия Андреева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.