Яков Иосифов
Место рожденияд.Куксы ( Хотеевские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.11.1799
Дата смерти07.02.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1799
Отец: Иосиф Никонов
Мать: Анна (Лаврентиева)
д.Куксы ( Хотеевские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Лукьян Яковлев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Александра Яковлева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1835
Сын: Артемон Яковлев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
24.03.1837
Дочь: Матрона Яковлева
Мать ребёнка: Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрона Яковлева
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Яковлева
Смерть
07.02.1872