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Яков Иосифов

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Место рождения

д.Куксы ( Хотеевские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.11.1799

Дата смерти

07.02.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1799

Отец: Иосиф Никонов

Мать: Анна (Лаврентиева)

д.Куксы ( Хотеевские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Лукьян Яковлев

Мать ребёнка: ?

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Александра Яковлева

Мать ребёнка: ?

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Артемон Яковлев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
24.03.1837

Дочь: Матрона Яковлева

Мать ребёнка: Ирина Яковлева

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрона Яковлева

Мать ребёнка: ?

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Яковлева

Смерть
07.02.1872
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
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