Анна (Лаврентиева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти21.07.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Стефан Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Никонов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Терентий Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Никонов
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1799
Сын: Яков Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Никонов
д.Куксы ( Хотеевские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1802
Дочь: Фёкла Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Никонов
Рождение ребёнка
14.04.1807
Дочь: Ирина Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Никонов
Смерть
21.07.1808