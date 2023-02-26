Анна (Лаврентиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Лаврентиева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

21.07.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Стефан Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Никонов

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Терентий Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Никонов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1799

Сын: Яков Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Никонов

д.Куксы ( Хотеевские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1802

Дочь: Фёкла Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Никонов

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1807

Дочь: Ирина Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Никонов

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
21.07.1808
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
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