Иосиф Никонов
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Никон Гаврилов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1790
Сын: Стефан Иосифов
Мать ребёнка: Анна (Лаврентиева)
Рождение ребёнка
1792
Сын: Терентий Иосифов
Мать ребёнка: Анна (Лаврентиева)
Рождение ребёнка
26.11.1799
Сын: Яков Иосифов
Мать ребёнка: Анна (Лаврентиева)
д.Куксы ( Хотеевские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1802
Дочь: Фёкла Иосифова
Мать ребёнка: Анна (Лаврентиева)
Рождение ребёнка
14.04.1807
Дочь: Ирина Иосифова
Мать ребёнка: Анна (Лаврентиева)
Бракосочетание
11.10.1808
Жена: Татьяна Кириллова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно