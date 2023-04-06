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Иосиф Никонов

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Место рождения

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Никон Гаврилов

Мать: ?

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1790

Сын: Стефан Иосифов

Мать ребёнка: Анна (Лаврентиева)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Терентий Иосифов

Мать ребёнка: Анна (Лаврентиева)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1799

Сын: Яков Иосифов

Мать ребёнка: Анна (Лаврентиева)

д.Куксы ( Хотеевские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1802

Дочь: Фёкла Иосифова

Мать ребёнка: Анна (Лаврентиева)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1807

Дочь: Ирина Иосифова

Мать ребёнка: Анна (Лаврентиева)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.10.1808

Жена: Татьяна Кириллова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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