Никон Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никон Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Иосиф Никонов

Мать ребёнка: ?

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Никита Никонов

Мать ребёнка: ?

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Малахий Никонов

Мать ребёнка: ?

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Тихон Никонов

Мать ребёнка: ?

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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