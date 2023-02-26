Никон Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иосиф Никонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1773
Сын: Никита Никонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1773
Сын: Малахий Никонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1777
Сын: Тихон Никонов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно