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Тихон Никонов

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1777

Дата смерти

03.09.1808

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

Жена

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Никон Гаврилов

Мать: ?

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.05.1799

Жена: Ефимия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1802

Сын: Илья Тихонов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.05.1808

Сын: Антип Тихонов

Мать ребёнка: Ефимия Иванова

Смерть
03.09.1808
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
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