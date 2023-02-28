Тихон Никонов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти03.09.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Никон Гаврилов
Мать: ?
Бракосочетание
07.05.1799
Жена: Ефимия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1802
Сын: Илья Тихонов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.05.1808
Сын: Антип Тихонов
Мать ребёнка: Ефимия Иванова
Смерть
03.09.1808
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд