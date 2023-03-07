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Ефимия Иванова

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: ?

Мать: ?

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.05.1799

Муж: Тихон Никонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1802

Сын: Илья Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Никонов

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.05.1808

Сын: Антип Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Никонов

Смерть
Неизвестно
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