Ефимия Иванова
Место рождения
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.05.1799
Муж: Тихон Никонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.07.1802
Сын: Илья Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Никонов
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.05.1808
Сын: Антип Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Никонов
Смерть
Неизвестно