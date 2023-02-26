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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1762 г.р.
До 1776 г.р.
До 1776 г.р.
До 1777 г.р.
До 1777 г.р.
До 1780 г.р.

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Стефан Иванов

Отец ребёнка: ?

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1776

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: ?

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1776

Сын: Демид Иванов

Отец ребёнка: ?

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1777

Дочь: Соломонида Иванова

Отец ребёнка: ?

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1777

Дочь: Агафия Иванова

Отец ребёнка: ?

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: ?

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Ефимия Иванова

Отец ребёнка: ?

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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