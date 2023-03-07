Демид Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1795
Сын: Пётр Демидов
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Варвара Демидова
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
04.04.1799
Сын: Георгий Демидов
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
02.12.1801
Сын: Сафоний Демидов
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Дмитрий Демидов
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
28.02.1808
Дочь: Евдокия Демидова
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Агрипина Демидова
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Мина Демидов
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Смерть
Неизвестно