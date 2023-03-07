Демид Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемид Иванов

Демид Иванов

avatar

Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: ?

Мать: ?

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1795

Сын: Пётр Демидов

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Варвара Демидова

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1799

Сын: Георгий Демидов

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1801

Сын: Сафоний Демидов

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Дмитрий Демидов

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Рождение ребёнка
28.02.1808

Дочь: Евдокия Демидова

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Агрипина Демидова

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Мина Демидов

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close