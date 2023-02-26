Федора Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

03.04.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1795

Сын: Пётр Демидов

Отец ребёнка: Демид Иванов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Варвара Демидова

Отец ребёнка: Демид Иванов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1799

Сын: Георгий Демидов

Отец ребёнка: Демид Иванов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1801

Сын: Сафоний Демидов

Отец ребёнка: Демид Иванов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Дмитрий Демидов

Отец ребёнка: Демид Иванов

Рождение ребёнка
28.02.1808

Дочь: Евдокия Демидова

Отец ребёнка: Демид Иванов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Агрипина Демидова

Отец ребёнка: Демид Иванов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Мина Демидов

Отец ребёнка: Демид Иванов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.04.1834
Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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