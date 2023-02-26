Федора Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти03.04.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1795
Сын: Пётр Демидов
Отец ребёнка: Демид Иванов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Варвара Демидова
Отец ребёнка: Демид Иванов
Рождение ребёнка
04.04.1799
Сын: Георгий Демидов
Отец ребёнка: Демид Иванов
Рождение ребёнка
02.12.1801
Сын: Сафоний Демидов
Отец ребёнка: Демид Иванов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Дмитрий Демидов
Отец ребёнка: Демид Иванов
Рождение ребёнка
28.02.1808
Дочь: Евдокия Демидова
Отец ребёнка: Демид Иванов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Агрипина Демидова
Отец ребёнка: Демид Иванов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Мина Демидов
Отец ребёнка: Демид Иванов
Смерть
03.04.1834