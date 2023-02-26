?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1776
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1776
Сын: Демид Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1777
Дочь: Соломонида Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1777
Дочь: Агафия Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Ефимия Иванова
Мать ребёнка: ?