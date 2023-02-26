Никита
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1768
Дата смерти22.12.1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Байшева Ирина Никитина
Мать ребёнка: ?
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сергей Никитин
Мать ребёнка: ?
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.12.1807
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.