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Никита

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Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1768

Дата смерти

22.12.1807

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Байшева Ирина Никитина

Мать ребёнка: ?

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сергей Никитин

Мать ребёнка: ?

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.12.1807
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
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