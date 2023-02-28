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Агафия Иванова

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: ?

Мать: ?

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Пётр Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Семёнов

Бракосочетание
10.10.1794

Муж: Леонтий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1797

Сын: Варфоломей Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Семёнов

Рождение ребёнка
05.02.1803

Дочь: Агафия Леонова

Отец ребёнка: Леонтий Семёнов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
26.04.1808

Сын: Стефан Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Семёнов

д.Хотеево
Смерть
Неизвестно
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