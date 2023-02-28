Агафия Иванова
Место рождения
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пётр Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Семёнов
Бракосочетание
10.10.1794
Муж: Леонтий Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1797
Сын: Варфоломей Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Семёнов
Рождение ребёнка
05.02.1803
Дочь: Агафия Леонова
Отец ребёнка: Леонтий Семёнов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
26.04.1808
Сын: Стефан Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Семёнов
д.Хотеево
Смерть
Неизвестно