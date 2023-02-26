Байшев Иван Иванов
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1778
Дата смерти1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1806
Сын: Прокофий Иванов
Мать ребёнка: Дария Кириллова
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1808
Жена: Ульяна Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Кириллова
Смерть
1819
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.