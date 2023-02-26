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Байшев Иван Иванов

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Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1778

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1782 г.р.
1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1806

Сын: Прокофий Иванов

Мать ребёнка: Дария Кириллова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1808

Жена: Ульяна Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Кириллова

Смерть
1819
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
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