Ульяна Михайлова
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения1782
Дата смерти17.02.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Михаил Петров
Мать: ?
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
27.10.1801
Муж: Юда Ермолаев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
17.05.1808
Муж: Байшев Иван Иванов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
17.02.1844
д.Тимошаты