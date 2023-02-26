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Ульяна Михайлова

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Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

1782

Дата смерти

17.02.1844

Пол

Женский

Отец

1736 г.р.

Мать

Муж

1785 г.р.
1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Михаил Петров

Мать: ?

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
27.10.1801

Муж: Юда Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
17.05.1808

Муж: Байшев Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
17.02.1844
д.Тимошаты
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