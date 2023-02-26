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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765
Сын: Давид Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Петров
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
До 1778
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Петров
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ульяна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Петров
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1787
Сын: Савелий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Петров
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )