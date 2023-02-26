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Женский

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Мать

Не указана

Дети

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Давид Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Петров

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
До 1778

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Петров

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ульяна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Петров

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1787

Сын: Савелий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Петров

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
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