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Елена Михайлова

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Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: Михаил Петров

Мать: ?

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
02.11.1796

Муж: Ерофей (Дорофей) Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1797

Сын: Зиновий Дорофеев

Отец ребёнка: Ерофей (Дорофей) Дмитриев

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1801

Сын: Михаил Дорофеев

Отец ребёнка: Ерофей (Дорофей) Дмитриев

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Матрона (Дорофеева)

Отец ребёнка: Ерофей (Дорофей) Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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