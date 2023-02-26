Елена Михайлова
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: Михаил Петров
Мать: ?
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
02.11.1796
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1797
Сын: Зиновий Дорофеев
Отец ребёнка: Ерофей (Дорофей) Дмитриев
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1801
Сын: Михаил Дорофеев
Отец ребёнка: Ерофей (Дорофей) Дмитриев
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Матрона (Дорофеева)
Отец ребёнка: Ерофей (Дорофей) Дмитриев
Смерть
Неизвестно