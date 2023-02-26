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Давид Михайлов

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Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

1765

Дата смерти

18.12.1802

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Михаил Петров

Мать: ?

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
До 1792

Дочь: София Давидова

Мать ребёнка: Акилина Макарова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
20.11.1793

Сын: Григорий Давидов

Мать ребёнка: Акилина Макарова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1798

Сын: Ефрем Давидов

Мать ребёнка: Акилина Макарова

д.Тимошаты
Бракосочетание
05.09.1801

Жена: Марина Авдеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Макарова

Смерть
18.12.1802
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
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