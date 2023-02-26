Давид Михайлов
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения1765
Дата смерти18.12.1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Михаил Петров
Мать: ?
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
До 1792
Дочь: София Давидова
Мать ребёнка: Акилина Макарова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
20.11.1793
Сын: Григорий Давидов
Мать ребёнка: Акилина Макарова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1798
Сын: Ефрем Давидов
Мать ребёнка: Акилина Макарова
д.Тимошаты
Бракосочетание
05.09.1801
Жена: Марина Авдеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Макарова
Смерть
18.12.1802
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )