Матрона (Дорофеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти02.03.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Ерофей (Дорофей) Дмитриев
Мать: Елена Михайлова
Рождение ребёнка
05.02.1839
Сын: Захар Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Исааков
д.Севериново ( сельцо Васильевское ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1843
Сын: Тимофей Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Исааков
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.03.1884
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.