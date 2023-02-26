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Матрона (Дорофеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

02.03.1884

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ерофей (Дорофей) Дмитриев

Мать: Елена Михайлова

Рождение ребёнка
05.02.1839

Сын: Захар Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Исааков

д.Севериново ( сельцо Васильевское ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1843

Сын: Тимофей Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Исааков

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.03.1884
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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