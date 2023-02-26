Захар Владимиров
Место рожденияд.Севериново ( сельцо Васильевское ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.02.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
05.02.1839
Отец: Владимир Исааков
Мать: Матрона (Дорофеева)
д.Севериново ( сельцо Васильевское ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1859
Жена: Евдокия Прокопова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1861
Сын: Михаил Захаров
Мать ребёнка: Евдокия Прокопова
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Агрипина Захарова
Мать ребёнка: Евдокия Прокопова
Рождение ребёнка
08.12.1873
Дочь: Ульяния Захарова
Мать ребёнка: Евдокия Прокопова
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Сын: Яков Захаров
Мать ребёнка: Евдокия Прокопова
д.Севериново ( Булаты ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Федора Захарова
Мать ребёнка: Евдокия Прокопова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Пелагея Захарова
Мать ребёнка: Евдокия Прокопова
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1882
Сын: Иоанн Захаров
Мать ребёнка: Евдокия Прокопова
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1884
Жена: Агрипина Васильева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Прокопова
Смерть
Неизвестно