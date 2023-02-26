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Захар Владимиров

Место рождения

д.Севериново ( сельцо Васильевское ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.02.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1839

Отец: Владимир Исааков

Мать: Матрона (Дорофеева)

д.Севериново ( сельцо Васильевское ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1859

Жена: Евдокия Прокопова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1861

Сын: Михаил Захаров

Мать ребёнка: Евдокия Прокопова

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Агрипина Захарова

Мать ребёнка: Евдокия Прокопова

Рождение ребёнка
08.12.1873

Дочь: Ульяния Захарова

Мать ребёнка: Евдокия Прокопова

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Сын: Яков Захаров

Мать ребёнка: Евдокия Прокопова

д.Севериново ( Булаты ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Федора Захарова

Мать ребёнка: Евдокия Прокопова

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Пелагея Захарова

Мать ребёнка: Евдокия Прокопова

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1882

Сын: Иоанн Захаров

Мать ребёнка: Евдокия Прокопова

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1884

Жена: Агрипина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Прокопова

Смерть
Неизвестно
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