Пелагея Захарова
Место рожденияд.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Захар Владимиров
Мать: Евдокия Прокопова
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1897
Муж: Алексей Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно