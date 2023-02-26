Пелагея Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Захарова

Пелагея Захарова

avatar

Место рождения

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1840 г.р.

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Захар Владимиров

Мать: Евдокия Прокопова

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1897

Муж: Алексей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close