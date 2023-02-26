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Ульяния Захарова

Место рождения

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.12.1873

Дата смерти

27.02.1874

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1873

Отец: Захар Владимиров

Мать: Евдокия Прокопова

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.02.1874
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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