Ульяния Захарова
Место рожденияд.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.12.1873
Дата смерти27.02.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1873
Отец: Захар Владимиров
Мать: Евдокия Прокопова
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.02.1874
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.