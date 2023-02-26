Яков Захаров
Место рожденияд.Севериново ( Булаты ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Захар Владимиров
Мать: Евдокия Прокопова
д.Севериново ( Булаты ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1891
Жена: Анна Корнилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1894
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Анна Корнилова
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно