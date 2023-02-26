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Яков Захаров

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Место рождения

д.Севериново ( Булаты ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Захар Владимиров

Мать: Евдокия Прокопова

д.Севериново ( Булаты ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1891

Жена: Анна Корнилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1894

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Анна Корнилова

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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