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Анна Корнилова

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Место рождения

д.Тимошенки Микулинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тимошенки Микулинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1891

Муж: Яков Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1894

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Захаров

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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