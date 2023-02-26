Анна Корнилова
Место рожденияд.Тимошенки Микулинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тимошенки Микулинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1891
Муж: Яков Захаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1894
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Захаров
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно