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Алексей Петров

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1876

Отец: Пётр (Парфенов)

Мать: Мария Логгинова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.10.1897

Жена: Пелагея Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1899

Сын: Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Соломония Петрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Петрова

Смерть
Неизвестно
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