Алексей Петров
Место рождения
Дата рождения01.10.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1876
Отец: Пётр (Парфенов)
Мать: Мария Логгинова
Бракосочетание
31.10.1897
Жена: Пелагея Захарова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1899
Сын: Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Соломония Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Петрова
Смерть
Неизвестно