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Мария Логгинова

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.03.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1834

Отец: Логгин Герасимов

Мать: София (Фёдорова)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1853

Муж: Пётр (Парфенов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1855

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Пётр (Парфенов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Николай Петров

Отец ребёнка: Пётр (Парфенов)

Рождение ребёнка
1873

Сын: Филипп Петров

Отец ребёнка: Пётр (Парфенов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1876

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Пётр (Парфенов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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