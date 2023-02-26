Мария Логгинова
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.03.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1834
Отец: Логгин Герасимов
Мать: София (Фёдорова)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1853
Муж: Пётр (Парфенов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1855
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Пётр (Парфенов)
Рождение ребёнка
1873
Сын: Николай Петров
Отец ребёнка: Пётр (Парфенов)
Рождение ребёнка
1873
Сын: Филипп Петров
Отец ребёнка: Пётр (Парфенов)
Рождение ребёнка
01.10.1876
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Пётр (Парфенов)
Смерть
Неизвестно