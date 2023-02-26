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София (Фёдорова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

13.01.1845

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
12.11.1820

Сын: Филипп Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Герасимов

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1824

Сын: Илья Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Герасимов

д.Володченки Марышинского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1831

Дочь: Анна Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Герасимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1834

Дочь: Мария Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Герасимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логгин Герасимов

Смерть
13.01.1845
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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