София (Фёдорова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти13.01.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.1820
Сын: Филипп Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Герасимов
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1824
Сын: Илья Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Герасимов
д.Володченки Марышинского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1831
Дочь: Анна Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Герасимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1834
Дочь: Мария Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Герасимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логгин Герасимов
Смерть
13.01.1845
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.