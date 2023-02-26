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Логгин Герасимов

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.10.1799

Дата смерти

22.11.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1799

Отец: Герасим Семёнов

Мать: Анна (Федосова)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1820

Сын: Филипп Логгинов

Мать ребёнка: София (Фёдорова)

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1824

Сын: Илья Логгинов

Мать ребёнка: София (Фёдорова)

д.Володченки Марышинского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1831

Дочь: Анна Логгинова

Мать ребёнка: София (Фёдорова)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1834

Дочь: Мария Логгинова

Мать ребёнка: София (Фёдорова)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.06.1845

Жена: Гликерия Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1846

Дочь: Фёкла Логгинова

Мать ребёнка: Гликерия Трофимова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1848

Дочь: Параскева Логгинова

Мать ребёнка: Гликерия Трофимова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1854

Сын: Харитон Логгинов

Мать ребёнка: Гликерия Трофимова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София (Фёдорова)

Смерть
22.11.1858
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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