Логгин Герасимов
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.10.1799
Дата смерти22.11.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
14.10.1799
Отец: Герасим Семёнов
Мать: Анна (Федосова)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1820
Сын: Филипп Логгинов
Мать ребёнка: София (Фёдорова)
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1824
Сын: Илья Логгинов
Мать ребёнка: София (Фёдорова)
д.Володченки Марышинского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1831
Дочь: Анна Логгинова
Мать ребёнка: София (Фёдорова)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1834
Дочь: Мария Логгинова
Мать ребёнка: София (Фёдорова)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.06.1845
Жена: Гликерия Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1846
Дочь: Фёкла Логгинова
Мать ребёнка: Гликерия Трофимова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1848
Дочь: Параскева Логгинова
Мать ребёнка: Гликерия Трофимова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1854
Сын: Харитон Логгинов
Мать ребёнка: Гликерия Трофимова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София (Фёдорова)
Смерть
22.11.1858
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.