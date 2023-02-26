Гликерия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1845
Муж: Логгин Герасимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1846
Дочь: Фёкла Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Герасимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1848
Дочь: Параскева Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Герасимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1854
Сын: Харитон Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Герасимов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно