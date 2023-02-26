Гликерия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1845

Муж: Логгин Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1846

Дочь: Фёкла Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Герасимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1848

Дочь: Параскева Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Герасимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1854

Сын: Харитон Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Герасимов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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