Герасим Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти14.09.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1799
Сын: Логгин Герасимов
Мать ребёнка: Анна (Федосова)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1802
Дочь: Наталия Герасимова
Мать ребёнка: Анна (Федосова)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1805
Сын: Порфирий Герасимов
Мать ребёнка: Анна (Федосова)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.09.1819
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Фёдор Герасимов
Мать ребёнка: Анна (Федосова)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.