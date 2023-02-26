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Герасим Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

14.09.1819

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
14.10.1799

Сын: Логгин Герасимов

Мать ребёнка: Анна (Федосова)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1802

Дочь: Наталия Герасимова

Мать ребёнка: Анна (Федосова)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1805

Сын: Порфирий Герасимов

Мать ребёнка: Анна (Федосова)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.09.1819
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фёдор Герасимов

Мать ребёнка: Анна (Федосова)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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