Наталия Герасимова
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.08.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.08.1802
Отец: Герасим Семёнов
Мать: Анна (Федосова)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1824
Муж: Флор (Сергеев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829
Сын: Григорий Флоров
Отец ребёнка: Флор (Сергеев)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анастасия Фролова
Отец ребёнка: Флор (Сергеев)
Рождение ребёнка
10.04.1833
Сын: Терентий Флоров
Отец ребёнка: Флор (Сергеев)
Рождение ребёнка
30.06.1834
Сын: Косьма Флоров
Отец ребёнка: Флор (Сергеев)
Смерть
Неизвестно