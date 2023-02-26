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Наталия Герасимова

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.08.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1802

Отец: Герасим Семёнов

Мать: Анна (Федосова)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1824

Муж: Флор (Сергеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829

Сын: Григорий Флоров

Отец ребёнка: Флор (Сергеев)

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анастасия Фролова

Отец ребёнка: Флор (Сергеев)

Рождение ребёнка
10.04.1833

Сын: Терентий Флоров

Отец ребёнка: Флор (Сергеев)

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1834

Сын: Косьма Флоров

Отец ребёнка: Флор (Сергеев)

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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