Анна (Федосова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Федосова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1799

Сын: Логгин Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Семёнов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1802

Дочь: Наталия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Семёнов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1805

Сын: Порфирий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Семёнов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фёдор Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Семёнов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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