Анна (Федосова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1799
Сын: Логгин Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Семёнов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1802
Дочь: Наталия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Семёнов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1805
Сын: Порфирий Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Семёнов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Фёдор Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Семёнов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно