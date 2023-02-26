Харитон (Флоров)
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1803
Дата смерти18.09.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1820
Жена: Параскева Иосифова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1823
Сын: Демид (Дометий) Харитонов
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Трофим Харитонов
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
09.08.1830
Дочь: Ульяния Харитонова
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1833
Сын: Никита Харитонов
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1837
Сын: Филимон Харитонов
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1840
Дочь: Марфа Харитонова
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.09.1848
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.