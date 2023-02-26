Харитон (Флоров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритон (Флоров)

Харитон (Флоров)

avatar

Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

18.09.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: ?

Мать: ?

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1820

Жена: Параскева Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1823

Сын: Демид (Дометий) Харитонов

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Трофим Харитонов

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

Рождение ребёнка
09.08.1830

Дочь: Ульяния Харитонова

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1833

Сын: Никита Харитонов

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1837

Сын: Филимон Харитонов

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1840

Дочь: Марфа Харитонова

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.09.1848
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close