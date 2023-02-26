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Параскева Иосифова

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Место рождения

сави

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

сави
Бракосочетание
05.11.1820

Муж: Харитон (Флоров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1823

Сын: Демид (Дометий) Харитонов

Отец ребёнка: Харитон (Флоров)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Трофим Харитонов

Отец ребёнка: Харитон (Флоров)

Рождение ребёнка
09.08.1830

Дочь: Ульяния Харитонова

Отец ребёнка: Харитон (Флоров)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1833

Сын: Никита Харитонов

Отец ребёнка: Харитон (Флоров)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1837

Сын: Филимон Харитонов

Отец ребёнка: Харитон (Флоров)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1840

Дочь: Марфа Харитонова

Отец ребёнка: Харитон (Флоров)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1850

Муж: Иван Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
Савинки, Силуяновская волость, Поречский уезд
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