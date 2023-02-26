Параскева Иосифова
Место рождениясави
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
сави
Бракосочетание
05.11.1820
Муж: Харитон (Флоров)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1823
Сын: Демид (Дометий) Харитонов
Отец ребёнка: Харитон (Флоров)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Трофим Харитонов
Отец ребёнка: Харитон (Флоров)
Рождение ребёнка
09.08.1830
Дочь: Ульяния Харитонова
Отец ребёнка: Харитон (Флоров)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1833
Сын: Никита Харитонов
Отец ребёнка: Харитон (Флоров)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1837
Сын: Филимон Харитонов
Отец ребёнка: Харитон (Флоров)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1840
Дочь: Марфа Харитонова
Отец ребёнка: Харитон (Флоров)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1850
Муж: Иван Максимов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
Савинки, Силуяновская волость, Поречский уезд