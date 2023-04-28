Михаил Петров
Место рождения
Дата рождения19.09.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1855
Отец: Пётр (Парфенов)
Мать: Мария Логгинова
Бракосочетание
26.01.1892
Жена: Евдокия Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1893
Сын: Антоний Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
04.12.1894
Дочь: Варвара Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Военная служба
1894
рядовой
Смерть
Неизвестно