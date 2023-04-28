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Михаил Петров

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.09.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1855

Отец: Пётр (Парфенов)

Мать: Мария Логгинова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1892

Жена: Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1893

Сын: Антоний Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1894

Дочь: Варвара Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1894
рядовой
Смерть
Неизвестно
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