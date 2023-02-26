Владимир Исааков
Место рожденияд.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Исаак Васильев
Мать: ?
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1839
Сын: Захар Владимиров
Мать ребёнка: Матрона (Дорофеева)
д.Севериново ( сельцо Васильевское ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1843
Сын: Тимофей Владимиров
Мать ребёнка: Матрона (Дорофеева)
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно