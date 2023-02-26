Исаак Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаак Васильев

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Место рождения

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1788

Дата смерти

01.06.1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Владимир Исааков

Мать ребёнка: ?

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Иван Исааков

Мать ребёнка: ?

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.06.1847
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
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