Исаак Васильев
Место рожденияд.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1788
Дата смерти01.06.1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Владимир Исааков
Мать ребёнка: ?
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Иван Исааков
Мать ребёнка: ?
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.06.1847
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.